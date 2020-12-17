Прецедент Шугалея может стать основой для закона о защите россиян за рубежом
Журавлев считает, что новый закон обезопасит россиян за границей. Разработкой законопроекта займется партия «Родина». По задумке, документ защитит интересы граждан РФ, попавших в заключение из-за политических обвинений, а также тех, кого удерживают без законных на то оснований, пытают и лишают возможности пользоваться адвокатскими услугами.
Идея «Закона Шугалея» родилась на основе личного опыта ученых ФЗНЦ Шугалея и Суэйфана, которые 10 декабря освободились из ливийского плена. Весной 2018 года на них напали боевики бандформирования RADA и бросили в частую тюрьму «Митига», где незаконно удерживали 18 месяцев.
Согласно предложению, закон поможет решить проблемы, связанные со случаями, когда россияне за рубежом оказываются в трудных ситуациях, в том числе в тюрьмах, где в их отношении применяются пытки.
Максим Шугалей был выдвинут в государственный совет Республики Коми от политической партии «Родина». Он отметил, что это помогло ему в плену у террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.