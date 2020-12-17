Прецедент Шугалея может стать основой для закона о защите россиян за рубежом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил разработать закон о защите граждан России за рубежом. Глава партии «Родина» предложил его назвать «Законом Шугалея» по имени Максима Шугалея, который накануне освободился из плена ливийских террористов.

Журавлев считает, что новый закон обезопасит россиян за границей. Разработкой законопроекта займется партия «Родина». По задумке, документ защитит интересы граждан РФ, попавших в заключение из-за политических обвинений, а также тех, кого удерживают без законных на то оснований, пытают и лишают возможности пользоваться адвокатскими услугами.

Идея «Закона Шугалея» родилась на основе личного опыта ученых ФЗНЦ Шугалея и Суэйфана, которые 10 декабря освободились из ливийского плена. Весной 2018 года на них напали боевики бандформирования RADA и бросили в частую тюрьму «Митига», где незаконно удерживали 18 месяцев.

Согласно предложению, закон поможет решить проблемы, связанные со случаями, когда россияне за рубежом оказываются в трудных ситуациях, в том числе в тюрьмах, где в их отношении применяются пытки.

Максим Шугалей был выдвинут в государственный совет Республики Коми от политической партии «Родина». Он отметил, что это помогло ему в плену у террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.