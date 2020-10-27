Политолог посчитал необоснованными претензии Запада к Севморпути

«Севморпуть создан Россией, создан СССР, в него вложены, извините за пафос, человеческие жизни», — обратил внимание собеседник издания.

Отмечается, что у Штатов вызывает беспокойство развитие российской инфраструктуры в Арктическом регионе. По мнению Журавлева, без ледокола американцам делать нечего на СМП. У них всего два судна, в то время как у РФ их 40.

«А что США будут делать, блокировать? Им просто нечем. Они очень хотят воевать в Арктике», — добавил политолог.

Он подчеркнул, что США вложили большие деньги в арктические войска, но делать это надо было раньше лет на 50-60.