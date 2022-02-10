Пресс-служба ЛДПР рассказала о состоянии Жириновского

В пресс-службе ЛДПР сообщили, что состояние лидера партии Владимира Жириновского нормальное. Представителей фракции процитировал ТАСС.

По словам пресс-секретаря, Жириновский уже работает с документацией и отдает поручения.

«Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения», — заявили в ЛДПР.

Владимир Жириновский находится в больнице со 2 февраля, но об этом стало известно прессе только накануне. Некоторые СМИ писали, что состояние политика тяжелое и что его подключили к ИВЛ, но источник РИА «Новости» заявил, что этого не потребовалось.

Источник газеты «Коммерсант» сообщил, что Жириновский скрывал свое заражение коронавирусом, чтобы не вызывать сомнения у сторонников вакцинации. Истинные причины того, почему Жириновский самоизолировался, не знали даже его однопартийцы.

До этого сам Жириновский признавался, что сделал семь инъекций вакцинами от коронавируса. Первый раз он привился в сентябре 2020 года, а второй — в декабре 2021 года. Врачи предположили, что слишком частая вакцинация могла навредить его здоровью.