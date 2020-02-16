Пресс-служба костромского губернатора объяснила слова о вреде борьбы с коррупцией. Получилось неубедительно

Пресс-служба главы Костромской области объяснила, что имел в виду Сергей Ситников, когда посчитал борьбу с коррупцией хуже самой коррупции. Он якобы хотел сказать, что встречу со СМИ нельзя назвать подарком губернатору.

«Он говорил о некоторых недостатках антикоррупционных мер. Мы здравые люди, мы понимаем, что два часа общения с журналистами. Считается ли это подарком губернатору? Это есть на видео, видео выложено. Здесь ничего более не было сказано, видео есть, оно в полном объеме выложено», — сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» представитель губернатора.

На встрече журналист спросил, не считается ли бесплатное предоставление зала губернатору для встречи с журналистами подарком и в таком случае коррупцией. На это Сергей Ситников сказал, что хуже коррупции только борьба с ней. Он заявил, что можно поспорить о том, является ли бритва в качестве подарка от жены коррупцией.

В пресс-службе сказали, что, по мнению Ситникова, коррупция — это безусловное зло, и с ней надо бороться. Представитель губернатора опроверг, что тот критиковал антикоррупционные меры.