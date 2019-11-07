Пресс-служба Кадырова обвинила «Би-би-си» в плохом переводе с чеченского

«Я нисколько не удивился, прочитав пасквиль „Би-би-си“. По-другому они не могут», — сказал чиновник.

Он добавил, что переводчик «Би-би-си» «знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским».

По словам Каримова, слова главы Чечни «о том, что в республике наведем порядок, остановим тех, кто раздувает вражду, сеет ложь», были восприняты журналистами «так, как им это хотелось бы».

Корректного перевода высказываний Кадырова пресс-секретарь не привел.

Ранее «Русская служба Би-би-си» перевела фрагмент эфира Чеченской государственной телерадиокомпании с выступлением главы республики.

Песков отказался считать «Би-би-си» источником слов Кадырова Подробнее

Согласно переводу, Кадыров заявил: «Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами — если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая — ничего не получится».

В Кремле усомнились в корректности перевода и отказались проверять Кадырова из-за этой реплики.