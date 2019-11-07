  • Пресс-служба Кадырова обвинила «Би-би-си» в плохом переводе с чеченского

    07 ноября 2019, 22:18

    Кирилл Фролов

    Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал «пасквилем» материал «Русской службы Би-би-си» о выступлении Рамзана Кадырова на встрече с правительством республики. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Пресс-служба Кадырова обвинила «Би-би-си» в плохом переводе с чеченского

    «Я нисколько не удивился, прочитав пасквиль „Би-би-си“. По-другому они не могут», — сказал чиновник.

    Он добавил, что переводчик «Би-би-си» «знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским».

    По словам Каримова, слова главы Чечни «о том, что в республике наведем порядок, остановим тех, кто раздувает вражду, сеет ложь», были восприняты журналистами «так, как им это хотелось бы».

    Корректного перевода высказываний Кадырова пресс-секретарь не привел.

    Ранее «Русская служба Би-би-си» перевела фрагмент эфира Чеченской государственной телерадиокомпании с выступлением главы республики.

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    Согласно переводу, Кадыров заявил: «Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами — если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая — ничего не получится».

    В Кремле усомнились в корректности перевода и отказались проверять Кадырова из-за этой реплики.