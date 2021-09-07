Пресс-секретарь Путина рассказал, что президент сейчас находится в Туве на отдыхе

Президент РФ Владимир Путин проводит небольшой отпуск в Туве вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал сайт kp.ru.

Представитель Кремля добавил, что отдых у российского лидера проходит как всегда, в традиционном формате — в окружении леса и гор. Вернуться в Москву и продолжить работу Владимир Путин планирует в среду вечером, 8 сентября.

Уже в четверг у президента запланировано несколько важных встреч. Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также примет участие в саммите БРИКС.