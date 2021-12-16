Пресс-секретарь президента рассказал, как Путин проведет Рождество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин встретит Рождество. Политик планирует провести его на службе в храме. Об этом сообщил LIFE.

«Будет храм», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул также, что на данный момент нет информации, в каком храме встретит Рождество президент, а также в каком регионе он будет располагаться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным в любом формате. В ходе беседы он планирует обсудить вопрос урегулирования отношений двух стран.