Пресс-секретарь Оверчука рассказал о его состоянии после ДТП

Заместителя председателя правительства РФ Алексей Оверчук находится в стабильном состоянии. В ближайшие дни за ним продолжат наблюдать врачи.

Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь вице-премьера Андрей Матвеев.

«Состояние Алексея Логвиновича стабильное. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей», — сказал он.

Матвеев отметил, что водитель вице-премьера тоже пострадал в ДТП. По предварительной информации, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Источник агентства сообщил, что второй участник ДТП жив. Про его состояние ничего не известно.

Зампредседателя правительства Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Он попал в ДТП около 20:30 6 ноября в районе 7-го километра проспекта. По данным столичного ГУ МВД, в ДТП участвовали два автомобиля — «Таврия» и BMW вице-премьера Алексея Оверчука. Участник ДТП рассказал «360», что перед аварией «Таврию» стало уводить на выделенную полосу. За рулем «Таврии» сидел пожилой мужчина, других пассажиров в машине не было. По предварительным данным, ему стало плохо — из-за этого он потерял управление над автомобилем.