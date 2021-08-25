Пресс-секретарь Кремля Песков отверг позицию Турции по Крыму

Позиция властей Турции относительно Крыма является абсолютно неверной, и российская сторона ее не приемлет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Отношения России и Турции носят партнерский характер, который основывается на прочном торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, подчеркнул представитель Кремля. Однако это не означает, что между странами не может быть существенных разногласий, отметил он.

«К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег», — сказал Песков.

Разногласия должны решаться с помощью диалога, и Россия к нему готова, добавил он.

У России достаточно терпения, чтобы и дальше объяснять турецким властям и другим партнерам, как на самом деле обстоит ситуация с Крымом, заявил пресс-секретарь.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что форум «Крымская платформа» поспособствует возвращению Крыма в состав Украины. Этот саммит состоялся в Киеве 23 августа. В Кремле заявили, что данное мероприятие носит недружественный тон в отношении России.