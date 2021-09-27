Пресс-секретарь Кремля Песков назвал должность президента некоторых республик спецификой регионов

Российский лидер Владимир Путин с пониманием относится к тому, что главы некоторых республик в стране работают президентами. В будущем в этом вопросе надо прийти к единообразию, так как президент в РФ должен быть один. Об этом заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов. <…> Президент [России Владимир Путин] с пониманием относится к этой специфике, но, с другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможна перспектива того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю», — приводит ТАСС слова Пескова.

Руководитель пресс-службы Кремля добавил, что Путин является сторонником сменяемости власти, однако это не должно быть навязчивой идеей.

Ранее стало известно, что председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект нового закона о региональной власти. В документе предложили установить единый подход в наименованиях органов государственной власти российских субъектов.