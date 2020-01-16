Пресс-секретарь Каримов: Кадыров начал курс лечения

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения. Так его пресс-секретарь Альви Каримов прокомментировал информацию о «временной нетрудоспособности» чеченского лидера.

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов РИА «Новости».

Он отметил, что конституция Чеченской Республики позволяет передавать полномочия главы региона председателю правительства в случае «временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске». Каримов напомнил, что когда Кадыров был в отпуске, его замещал председатель республики Муслим Хучиев.

В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале пояснил, что Кадыров, несмотря на «мелкие проблемы со здоровьем», все равно внимательно следит за происходящем в регионе и принимает управленческие решения.

Ранее на сайте главы Чеченской Республике появилось распоряжение Рамзана Кадырова. Он назначил и. о. главы региона премьера Муслима Хучиева на время своей «временной нетрудоспособности»