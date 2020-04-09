Пресс-секретарь губернатора Челябинской области удивлен положительному тесту на коронавирус
Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Он очень удивлен. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
Он рассказал, что «очень, конечно, удивлен, что каким-то образом умудрился подхватить заразу», потому что чувствует себя нормально и не имеет никаких симптомов.
«Даже предположить не могу, от кого заразился, — круг общения отработали мой, все результаты отрицательные», — рассказал Зюсь.