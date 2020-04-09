Пресс-секретарь губернатора Челябинской области удивлен положительному тесту на коронавирус

Он рассказал, что «очень, конечно, удивлен, что каким-то образом умудрился подхватить заразу», потому что чувствует себя нормально и не имеет никаких симптомов.

«Даже предположить не могу, от кого заразился, — круг общения отработали мой, все результаты отрицательные», — рассказал Зюсь.