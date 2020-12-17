Владимир Путин отвечает на вопросы на большой пресс-конференции. Трансляция

Президент Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию. В этот раз она проходит в необычном формате. Глава государства общается с представителями прессы по видеосвязи. «360» ведет онлайн-трансляцию.

Самое главное — развивать экономику, реализовывать национальные проекты. Создавать новые рабочие места. Выводить экономику на новый уровень, развивать искусственный интеллект, цифровизацию. Создавать производства, которые позволяли бы работать интересно и получать достойных доход Владимир Путин.

13:02 Путин напомнил о повышениях пособий по безработице. Особенно важно сейчас помочь семьями с детьми. «Мы решили проанализировать ситуацию и посмотреть, как отражается на доходах семей. И если не все семьи дотягивают, то с 1 января будем платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», — сказал он.

12:58 Путин — о ценах на сахар: «Мне когда-то говорили, что нам надо подкрутить тростниковый сахар, поддержать своих производителей. Мы это сделали. Но не чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке».

12:56 Доля бедных в России к 2030 году должна снизиться с 13,5% до 6,5%.

12:55 Президент считает, что ситуация в России сейчас сложная. Он отметил рост безработицы и снижение уровня доходов населения.

Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Было. В 2000 году за чертой бедности жили 29% населения. Ниже прожиточного минимум почти треть страны. Каждый третий за чертой бедности Владимир Путин

12:53 Путин уверен, что в российские выборы 2021 года попытаются вмешаться извне, но Россия к этому готовится.

12:50 Вместо этого надо думать о том, как помогать людям, которые оказались в тяжелых условиях. По словам президента, надо снять ограничения на поставку медикаментов, оборудования, «а не искать крайних и виновных».

12:49 Путин — о происхождении нового коронавируса: «Слухов много, я бы не хотел на всю страну говорить об этом. Тем более мы не видим подтверждений. Мне кажется, сейчас надо не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой».

12:47 Путина спросили о врачах, которые не получают надбавки за работу с больными с COVID-19 и пожаловались на нехватку бесплатных лекарств. «Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует», — сказал президент.

12:41 Оборудования для производства нужного количества вакцины от коронавируса в России пока не хватает,отметил глава государства.

12:40 Путин заявил о необходимости всеобщей вакцинации. Именно она должна создать популяционный иммунитет. Он назвал российскую вакцину эффективной и безопасной.

До таких как я вакцины еще не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и пока вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным Владимир Путин.

12:37 Путин отвечает на вопрос про партии: «Это решают не новые партии и не политические тяжеловесы. Это решают граждане и избиратели. Они на выборах принимают решение, кого поддерживать».

12:35 Выборы в парламент страны в 2021 году будут другими. Ведь приняты поправки в Конституцию. У парламента теперь больше полномочий, в том числе по формированию правительства РФ. Президент обязан подписать кадровые решения, принятые парламентом.

Источник фото: телеканал «360»

12:31 Путин заявил, что санитарно-эпидемиологическую службу надо реформировать.

12:30 Путин — о создании первичного звена здравоохранения: «Да, нам пришлось концентрировать ресурсы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Но мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения, но о мы не забыли. Вместо 1 июля начнем с 1 января. И все ресурсы, которые предусматривались, будут использованы в сроки: 500 миллиардов из федерального бюджета и 500 миллиардов из регионального».

Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину. Хорошая вакцина, я много раз об этом говорил. И безопасная, и эффективно действующая — где-то 95% Владимир Путин.

12:28 Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию. Отечественные препараты производятся в нужном количестве.

12:27 «Наша система здравоохранения и система госуправления в этой сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов и сделали это. Необходимое количество лекарств увеличено в два раза», — Путин.

12:26 За сжатые сроки в России развернули 277 тысяч коечных мест, построили 40 центров. Также российские производители обеспечили систему средствами индивидуальной защиты, костюмами.

Источник фото: телеканал «360»

12:24 «У нас на момент начала пандемии, когда пришли первые сигналы из КНР, мы сразу среагировали на границе и выиграли время, чтобы начать активную подготовку к моменту, когда это придет в большом масштабе к нам. Выиграли время и начали разворачивать систему здравоохранения», — Путин.

12:22 Система здравоохранения в России оказалась более эффективной, чем в других странах. Хотя, безусловно, к таким масштабам происходящего никто не был готов.

В этих достаточно сложных условиях, мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности: единение народа при какой бы то ни было угрозе. Мы все видели: работа волонтеров, работа медиков. Низкий поклон им Владимир Путин.

12:19 Путин вспомнил о важных событиях общенационального характера. Главным образом — это 75-летие Победы.

12:17 Банковский сектор находится в удовлетворительном состоянии. Прибыль составила — триллион и 300 миллиардов рублей. Это говорит об устойчивости банковской системы.

12:15 Президент рассказал, что падение ВВП составило 3,6%. Это меньше, чем во всех ведущих странах Европы и Евросоюза, меньше, чем в США.

Промышленное производство у нас подсело на 3%, главным образом за счет нефти. Главным образом за счет ОПЕК+. Сделка повлияла на сокращение добычи. Производство сельского хозяйства в хорошей зоне. На данный момент плюс 1,8%. Министр сказал, что по году может быть даже не падение, а увеличение до 2% Владимир Путин.

12:14 По его словам, пандемия наложила отпечаток на жизни всех людей. «Это локдауны, сокращения производства и перевозок, сокращение рабочих мест, падение доходов. Все это имело место быть» — отметил он.

12:11 «Год был что значит плохой? Это как погода — она бывает плохая или хорошая? Погода она и есть погода. Так и год. Конечно, этот год связан с проблемой, которая нас всех беспокоит — пандемия коронавирусной инфекции», — говорит Путин.

12:10 Президент передал слово Пескову. Начинают Владивостока. В студии 50 корреспондентов. Первый вопрос задает Магадан. Журналистка спрашивает, было ли что-то хорошее в этом году.

12:08 «Мы сегодня проводим традиционную пресс-конференцию года. Ковидные условия не дали возможности провести открытую линию, коллеги постарались совместить два мероприятия. Чтобы можно было напрямую поговорить с гражданами, послушать их мнение о том, что происходит в стране, что нужно сделать дополнительно, чтобы задачи решались эффективнее. Для меня мероприятия подобного рода не являются формальными. Я придаю им большое значение. У меня большой поток информации о том, что происходит в стране, но ничего нет более ценного, чем прямое общение с людьми — гражданами Российской Федерации», — Путин.

12:05 Путин начал пресс-конференцию.

12:04 Владимир Путин выйдет на связь из резиденции в Ново-Огареве. В центре международной торговли собрались 237 журналистов.

Источник фото: телеканал «360»

12:02 Сколько продлится конференция, заранее неизвестно. Но Дмитрий Песков оценил ее продолжительность в 3,5-4 часа.

11:59 К журналистами вышел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник фото: телеканал «360»

11:59 В этом году у микрофона, который передают журналистам для вопросов, новый ветровик — фирменного синего цвета с надписью «Президент».

11:37 «360» тоже приготовил свой вопрос.

Источник фото: телеканал «360»

11:35 В этом году журналисты на конференции выглядят более формально, чем обычно. Как обратил внимание корреспондент «360», в зале не видно людей в национальных костюмах или с большими аляповатыми табличками. Обычно именно так участники пресс-конференции привлекают внимание Дмитрия Пескова. В аккредитации указывали, что формат таблички должен быть не больше А4.

Эта пресс-конференция станет 16-й по счету для российского лидера. Он начал общаться с журналистами в таком формате в 2001 году.

Самый короткий разговор со СМИ состоялся в 2001 году. Он продлился 1 час 35 минут. Самый продолжительной — 4 часа 40 минут — был в 2008 году.

Путин отвечает на вопросы, связанные с политикой, социальной сферой, личной жизнью. На пресс-конференцию 2020 года Кремль аккредитовал 774 представителя СМИ из разных стран.