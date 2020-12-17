Помимо вопросов граждан, которые можно будет направить через приложение и сайт «Москва — Путину», на пресс-конференции главы государства, которая состоится 17 декабря, возможно, будут прямые эфиры из разных регионов.

Как сообщили источники URA.RU, эта технология может усилить эффект от мероприятия в обществе. Летом из-за пандемии Владимиру Путину пришлось отказаться от «Прямой линии», поэтому ее элементы решили использовать во время пресс-конференции.

Ранее в Кремле объясняли, что вопросы президенту журналисты будут задавать по видеосвязи. Представители московских СМИ соберутся в столичном Центре международной торговли, а региональные — в полпредствах. Судя по всему, возможностью обратиться к главе государства во время прямых включений решили предоставить и россиянам.

Во всяком случае, такая идея прорабатывалась. «Еще неизвестно, сколько успеют провести таких включений, потому что установлено четкое время эфира, а обращений и без того очень много», — сообщила URA.RU сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

Социолог и политолог Алексей Рощин назвал прямые включения из регионов технологически важным моментом. Они создают ощущение прямого диалога с президентом. По его мнению, люди боятся, что, если не поговорят с лидером страны напрямую, их острые и важные вопросы отсортируют посредники. Жители провинции понимают, что не могут решить многие проблемы и чувствуют собственное бесправие.

«Можно жаловаться на чиновников, судиться, обращаться в СМИ без какой-либо гарантии на успех, а можно обратиться к Путину, который решит даже мелкие проблемы. Для таких людей он — последняя инстанция», — сообщил политолог.

После тяжело давшегося всему миру 2020 года граждане ждут от пресс-конференции президента, символа стабильности и разумного управления, «некоего успокоения».

«Россияне ждут сигналов о том, что власть контролирует ситуацию, что у нее есть рецепты борьбы с напастями, с пандемией и ее последствиями. Плюс, еще некоторые внешнеполитические контуры приводят к опасениям, которые формируют запрос общества на защиту», — отметил управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев.