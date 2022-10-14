Путин дал пресс-конференцию в Астане. Главное | 360°

Власть 14 октября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Путин дал пресс-конференцию в Астане. Главное Президент России Путин начал пресс-конференцию в Астане

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Президент России Владимир Путин принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и встрече глав государств СНГ в Астане. После мероприятий глава государства провел пресс-конференцию. «360» вел прямую трансляцию встречи президента с журналистами.

15:59 Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать, добавил президент, комментируя заявления о том, что НАТО может ввести войска на Украину.

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15:55 Что такое поражение Украины? Каждый может понимать по-разному. То, что Крым стал субъектом РФ в 2014 году — это поражение или что? Надо понять. В любом случае введение каких-то войск в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе, предупредил Путин, отвечая на вопрос о том, что альянс прямо говорит, что поражение Украины станет поражением блока.

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15:54 Сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас стоят другие задачи. Из 29 объектов семь (объектов на Украине) не добрали, поэтому массированные удары сейчас не нужны. А там видно будет, добавил президент.

15:52 Путин заявил, что ни о чем не жалеет: все действия были правильные и своевременные. Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины, как государства, сказал Путин.

15:51 После теракта на Крымском мосту было поручено усилить контроль на этом объекте, и не только на нем, сообщил глава государства.

15:49 Линия соприкосновения составляет 1100 километров, поэтому держать ее силами только контрактников невозможно. Все, кого призывают, должны пройти подготовку. Подготовка занимает от пяти до 10 дней, в частях — уже от 5 до 15 дней, затем уже в войсках тоже дополнительное слаживание. Сейчас 33 тысячи мобилизованных уже в подразделениях и 16 тысяч в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач, уточнил Путин. Он добавил, что даст поручение Совбезу, чтобы они провели инспекцию, как происходит подготовка мобилизованных.

15:46 Примерно в течение двух недель мобилизационные действия будут завершены, заявил Путин.

15:45 Путин заявил, что Минобороны сначала предполагало призвать меньшее количество человек в рамках частичной мобилизации. Увеличивать число мобилизованных (300 тысяч человек) не планируется, заявил он. Путин добавил, что качество частичной мобилизации повысится, но уже сейчас в войсках-формирователей 222 тысячи мобилизованных.

15:42 Мы не должны вести себя таким же образом, как те, кто пытается отменить русскую культуру. В Крыму украинский язык — это один из государственных языков. У нас в стране проживают несколько миллионов украинцев, напомнил Путин. Он подчеркнул, что Россия не должна уподобляться тем, кто отменяет чью-либо культуру. Если в Киеве считают возможным поддерживать неонацизм, то это никакого отношения к украинской культуре не имеет, подчеркнул глава государства.

15:41 ФСБ констатировала, что взрывчатка (для подрыва Крымского моста) была отправлена морем из Одессы, но не установлено, что это было сделано на борту зерновоза. Но если выяснится, что гуманитарные коридоры, используются для подготовки терактов, это поставит вопрос об их существовании. Если подтвердится — закроем и дело с концом, сказал президент.

15:40 Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с Байденом. Отдельно он отметил, что окончательное решение о его поездке на саммит G20 еще не принято.

15:39 Когда Киев созреет до переговоров, тогда можно обсуждать роли посредников в процессе, подчеркнул Путин.

15:39 Как мы знаем президент Турции сыграл заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе связанных с обменами, он лично включался. Второе он был активным участников вывоза зерна с Украины, но оно не идет в беднейшие страны, и мы обсуждали, что эти потоки надо структурировать, я знаю, что генсек ООН работает над этим, но не все у него получается. ОАЭ занимается вопросами гуманитарными, Индия, Китай всегда говорят о необходимости наладить диалог, это наши близкие партнеры, мы уважаем их позицию, но мы же знаем и позицию Киева, их решение, которое запрещает вести переговоры, сказал Путин.

15:33 Со внутренними интересами Германии мало, кто считается, иначе бы не подрывали «Северные потоки», заявил Путин.По его словам, власти ФРГ сами должны определить, что для них важнее — обеспечение своих национальных интересов или выполнение обязательств по НАТО.

15:32 Россия оценит предложения Киргизии и Таджикистана по урегулированию на границе и изучит хранящиеся в Москве карты. У России зачастую больше информации о границах союзных республик, чем у них самих, заметил глава государства.

15:30 Конечно, партнеров интересует и будущее развитие отношение на российско-украинском отношении, я их подробно информирую, но это никак не влияет на глубину отношений с этими странами, отметил президент.

15:26 Смотрим, как реанимировать старые предприятия. Это можно делать в странах Центральной Азии. Смотрим, как это организовать, переход на национальные валюты, как передавать финансовую информацию. В этом заинтересованы и наши партнеры в Средней Азии. Отдельный формат для решения этих вопросов не помешает. Мы работаем и в двустороннем формате с союзниками, но когда собираемся в том формате, как сегодня, смотрим такие проекты и направления, которые были бы интересны для региона в целом. Для всех сразу, рассказал Путин, говоря об итогах мероприятий в Астане.

15:25 Путин начал пресс-конференцию, обратившись к журналистам со словами «Слушаю вас».

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