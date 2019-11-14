Пресс-конференция Путина пройдет в декабре

Он отметил, что дата уже известна. «Мы скоро объявим аккредитацию», — заявил Песков.

Пресс‐конференция Путина побила рекорд по числу аккредитованных журналистов Подробнее

Президент России Владимир Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно начиная с 2001 года. Перерыв он сделал только во время своей работы в должности премьер-министра страны.

Предстоящая пресс-конференция станет для российского лидера 15-й по счету.

Послания президента Федеральному собранию в этом году проводить не будут. Дмитрий Песков уточнил, что оно пройдет в следующем году. К парламенту Владимир Путин обращается один раз в год. В последний раз он выступал перед ним в феврале 2019-го.

На большую пресс-конференцию Путина в прошлом году аккредитовалось рекордное количество журналистов: 1702 человека, причем только 750 из них представляли российскую прессу. Всего общение российского лидера с сотрудниками СМИ продолжалось четыре часа, за которые он ответил на 65 вопросов. Встреча проходила в Центре международной торговли на Красной Пресне.