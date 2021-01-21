Препарат для онкобольных снова ввезут в Россию после долгого перерыва

Препарат для больных раком прокарбазин, который давно не закупала Россия, появится в стране. Его получат все, кто в нем нуждается. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

«По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний прокарбазин», — сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что зарубежный препарат давно не поставлялся в РФ. Он отметил, что важно распределить его между всеми нуждающимися. Также нужно отслеживать потребность в лекарстве.

Глава Кабмина напомнил, что все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом. Однако не нужно забывать и о больных с другими диагнозами. В частности, с онкологическими заболеваниями, написал RT. Мишустин подчеркнул, что этой теме уделяется самое серьезное внимание. Он добавил, что правительство и дальше будет совершенствовать систему помощи онкобольным и добиваться, чтобы все больные получали необходимые лекарства.

Ранее была названа российская вакцина от коронавируса, которая не противопоказана больным раком.