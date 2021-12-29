Пренебрежительно говорившую о «приезде русских» чиновницу уволили в Татарстане

Депутаты Актанышского района Татарстана проголосовали за досрочное прекращение полномочий замглавы муниципалитета — Райхан Галимяновой. Причина — распространение в Telegram записи речи женщины. По некоторым данным, голос принадлежит именно Галимяновой, передало РИА «Новости».

Женщина заявила на этой записи, что «Актанышский район считается татарским и власти не хотят появления в районе церквей и приезда русских, чтобы сохранить татарскую национальность». При этом она использует татарский язык.

Вопрос об увольнении Галимяновой был ранее внесен на внеочередное заседание совета Актанышского муниципального района.

Ранее суд в Приамурье вынес приговор экс-главе территориального отделения соцзащиты — четыре года и шесть месяцев колонии за махинации с выплатами жертвам паводка 2019 года. Чиновница должна была помогать с жильем тем, кто в ходе паводка его лишился. Зная, что жительница одного из сел продает дом за 3,5 миллиона рублей, она и ее коллега нашли среди клиентов покупателя, у которого сумма сертификата на жилье эту сумму превышала. Разница пошла в карман «слуге народа».