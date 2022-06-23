Премия мира имени Льва Толстого появится в России

Премию мира имени Льва Толстого учредили в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным НСН, протокол о ее учреждении подписали в Музее Победы, Согласно документу, некоммерческая организация «Фонд международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого» начнет присуждать ее за укрепление мира и международного сотрудничества, а также за успехи в сферах культуры и образования в вопросе создания положительного образа России.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подписал протокол.