Власть 21 ноября 2022, 12:06 Премии топ-менеджеров госкомпаний привяжут к KPI «Коммерсант»: правительство ужесточило правила начисления премий главам госкомпаний РИА «Новости»

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Получение премии руководителями государственных компаний России поставили в зависимость от ключевых показаний эффективности (KPI) и выполнения плана по значимым проектам. Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства, размер вознаграждения составит от 30 до 50% от годового заработка топ-менеджера.

Новые правила распространятся на 117 организаций, где доля государства превышает 50%. Получение главой компании премии зависит от выполнения финансовых показателей организации, ее прибыльности, а также достижения в рамках национальных целей развития.

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Это не первый раз, когда правительство вводит меры регулирования вознаграждения топ-менеджмента крупных государственных компаний. Впервые кабмин выступил с такой инициативой в 2014 году, но не нашел поддержки Кремля.

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В июне 2022 года правительство выпустило постановление о приведении размера максимальных вознаграждений к единой системе, куда включили оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. Итоговый размер премий рассчитывается в зависимости от сложности управления организацией и ее отраслевой принадлежности.

Условия оплаты труда и максимальный размер годовых выплат определяют отраслевые ведомства, регулирующие деятельности организаций, а также советы директоров. Свои предложения они направят в Минфин с данными о финансовой деятельности компании за год, а также о выделенных субсидиях.

Министерство согласует вопросы оптимизации выплат с рабочей группой при правительственной комиссии. От результатов выполнения поставленных перед руководителями показателей эффективности зависит размер годовой премии. Новые правила оплаты труда кабмин готов распространить на все организации, которые находятся под управлением государственных компаний и корпораций.