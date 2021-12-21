В мэрии Красноярска объяснили огромные премии чиновникам

Администрация Красноярска объяснила опубликованные в Сети данные по сумме премий чиновникам аппарата. Ранее стало известно, что мэр города Сергей Еремин поручил выплатить премии ряду чиновников.

В администрации Красноярска пояснили, что это премии по итогам года за успешное и добросовестное исполнение своих обязанностей. Кроме того, премирование по итогам года касается не только руководителей, но и всех муниципальных служащих. Премии будут выплачены за счет экономии фонда оплаты труда мэрии за 2021 год и не потребуют дополнительных расходов бюджета города.

В соответствии с документом, заместители Еремин и Одинцов заслужили премию в 200 тысяч рублей. Руководители районов Бардаев, Войцеховский, Гартман, Дягилев, Савчук и восемь глав департаментов — получат премии по 180 тысяч рублей на каждого.

12 руководителей управлений администрации — по 154 тысячи.

Ранее глава красноярского Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил об ухудшении эпидемической обстановки в регионе, вдвое больше стало болеть людей с возрастом за 65 лет.