Премьер Польши исключил выход страны из Евросоюза

Польша не планирует выходить из Евросоюза. Таким мнением поделился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Нет никакого риска Polexit. Это своего рода политическая фантазия. Здесь нет ни риска, никаких намерений», — передала слова Моравецкого «Газета.ru».

Политик отметил, что это лишь политическая эмоция, которую провоцируют противники и оппоненты страны. Премьер-министр заявил, что страна должна защищать свои интересы, однако сотрудничать с Евросоюзом.

«Лучшей политикой в отношении Евросоюза является еврореализм. Это такая политика, которая с одной стороны предусматривает очень однозначную защиту наших интересов, но также и оборону по тем вопросам, на которые мы не соглашались, входя в Евросоюз и на передачу компетенций Евросоюзу», — заявил Моравецкий.