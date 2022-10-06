Экономика России оказалась способна адаптироваться к любым санкциям | 360°

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Экономика России оказалась способна адаптироваться к любым санкциям

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06 октября 2022, 13:55

Экономика России оказалась способна адаптироваться к любым санкциям

Премьер-министр РФ Мишустин: потребительский спрос постепенно восстанавливается

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Экономика России продемонстрировала способность адаптироваться под самые беспрецедентные санкции Запада. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передал ТАСС.

«Действующие против России санкции носят беспрецедентный масштаб. Их количество превосходит все, что когда-либо вводилось в отношении любого другого государства», — сказал он на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.

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Премьер подчеркнул, что правительство приняло меры, чтобы нивелировать их влияние. Уже постепенно восстанавливается потребительский спрос, сказал он. Поддержку в этом оказывает стабильная ситуация на рынке труда. Также замедлилась инфляция. По словам главы правительства, это все результат реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций — в нем предусмотрено более трехсот конкретных мер поддержки граждан и бизнеса.

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Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть. Новые санкции также включают запрет на владение криптокошельками на территории ЕС.

Санкции

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Михаил Мишустин

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