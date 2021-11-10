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    10 ноября 2021, 18:48

    Премьер-министр Швеции ушел в отставку

    Премьер-министр Швеции Левен ушел в отставку и занял пост главы переходного правительства

    Дарья Морозова

    Премьер-министр Швеции Стефан Левен ушел в отставку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Теперь он занял должность главы переходного правительства.

    «Я также попросил быть освобожденным от должности члена парламента», — рассказал Левен.

    Он добавил, что работал на этом посту «семь фантастических лет», а теперь собирается построить сауну в Эрншельдсвике.

    Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов решил уйти с работы. Он подал заявление об отставке.