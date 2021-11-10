Премьер-министр Швеции ушел в отставку

Премьер-министр Швеции Стефан Левен ушел в отставку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Теперь он занял должность главы переходного правительства.

«Я также попросил быть освобожденным от должности члена парламента», — рассказал Левен.

Он добавил, что работал на этом посту «семь фантастических лет», а теперь собирается построить сауну в Эрншельдсвике.

Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов решил уйти с работы. Он подал заявление об отставке.