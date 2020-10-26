Премьер-министр Японии заявил о планах завершить спор по поводу Курил

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в рамках первой программной речи в парламенте заявил, что страна планирует завершить спор с Россией по поводу Курильских островов.

По словам политика, откладывать этот вопрос «до следующих поколений» он не намерен, пишет сайт «Политика сегодня».

«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая этот вопрос до следующих поколений. С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией», — уточнил Суга.

Он пояснил, что в частности подразумевает заключение мирного договора с нашей страной. Отмечается, что государства добиваются подписания документа со времен окончания Второй мировой войны.