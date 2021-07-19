Премьер Грузии призвал прекратить конфликты в Черном море

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал прекратить конфликты в Черном море. Он призвал создать там «регион возможностей». Политик отметил, что регион может стать зоной мира и стабильности. Об этом он рассказал на открытии батумской международной конференции «Европейский путь Грузии», передал сайт kp.ru.

Гарибашвили заявил, что Черное море остается на «передовой динамичной региональной шахматной доски». Именно поэтому он отметил важность данной конференции. Политик назвал Черное море «микромиром управления конфликтами». «Видение нашего правительства подразумевает преобразование нашего региона из „конфликтного региона“ в „регион возможностей“», — отметил он.