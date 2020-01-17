Премьер Белоруссии пожелал Медведеву успехов на новом посту

Премьер-министр заявил, что высоко ценит личный вклад Медведева в развитие отношений двух стран и расширение интеграции в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

«Глава белорусского правительства выразил уверенность, что присущие Дмитрию Медведеву управленческий талант и политическая дальновидность будут и впредь служить решению актуальных задач, направленных на построение сильной и независимой России, а также укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами», — сказано в пресс-релизе.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении принять поправки в Конституцию, которые расширят полномочия парламента в том, что касается согласования министров и руководства силовых ведомств. Также будут ужесточены требования к кандидатам в президенты страны. В основной закон планируется внести статью о Госсовете. Сейчас это совещательный орган при президенте, в который входят все главы регионов, председатели обеих палат парламента, а также лидеры думских фракций и полпреды в федеральных округах.

Позднее в тот же день Путин и Медведев объявили об отставке правительства и о назначении Медведева заместителем председателя Совбеза. Также экс-премьер остался председателем партии «Единая Россия».

16 января новым премьер-министром стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру одобрила Госдума, указ о назначении подписал президент.