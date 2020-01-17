    17 января 2020, 00:14

    Премьер Белоруссии пожелал Медведеву успехов на новом посту

    Кирилл Фролов

    Глава правительства Белоруссии Сергей Румас созвонился с бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым и поблагодарил его «за совместную плодотворную работу». Также Румас пожелал бывшему коллеге «успехов на новом ответственном государственном посту», сообщила пресс-служба белорусского кабмина.
    Премьер Белоруссии пожелал Медведеву успехов на новом посту

    Премьер-министр заявил, что высоко ценит личный вклад Медведева в развитие отношений двух стран и расширение интеграции в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

    «Глава белорусского правительства выразил уверенность, что присущие Дмитрию Медведеву управленческий талант и политическая дальновидность будут и впредь служить решению актуальных задач, направленных на построение сильной и независимой России, а также укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами», — сказано в пресс-релизе.

    15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении принять поправки в Конституцию, которые расширят полномочия парламента в том, что касается согласования министров и руководства силовых ведомств. Также будут ужесточены требования к кандидатам в президенты страны. В основной закон планируется внести статью о Госсовете. Сейчас это совещательный орган при президенте, в который входят все главы регионов, председатели обеих палат парламента, а также лидеры думских фракций и полпреды в федеральных округах.

    Позднее в тот же день Путин и Медведев объявили об отставке правительства и о назначении Медведева заместителем председателя Совбеза. Также экс-премьер остался председателем партии «Единая Россия».

    16 января новым премьер-министром стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру одобрила Госдума, указ о назначении подписал президент.