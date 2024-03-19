Власть 19 марта 2024, 12:43 Премьер Армении Пашинян поздравил Путина с победой на выборах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Путина в связи с победой на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

«Желаю Вам, дорогой Владимир Владимирович, здоровья, счастья и дальнейших успехов в вашей деятельности», — написал в обращении Пашинян.

Реклама

Премьер-министр также выразил надежду, что страны продолжат взаимодействовать и выстаивать диалог «во всех областях двусторонних интересов».

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Число отданных за Владимира Путина голосов по стране немного не доходит до 90%. Американским аналитикам пришлось признать высокую поддержку главы государства, хотя некоторые западные страны выражали свой скепсис по поводу выборов.

В частности, не признает легитимность голосования Германия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на подобные заявления призвала немецкие власти уточнить, когда в ФРГ сложится демократичная система выборов с прямым избранием руководителя.