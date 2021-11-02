Блокпосты в Севастополе прекратят работу раньше срока

Антикоронавирусные блокпосты, развернутые на подъезде к Севастополю, прекратят работу раньше назначенного срока. Они должны были работать до 7 ноября, все нерабочие дни. Необходимость в их работе отпала.

Об этом на заседании правительства заявил глава региона Михаил Развожаев. По его словам, блокпосты полноценно отработали и снизили туристический поток.

«Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <…> сегодня работу блокпостов завершить», — приводит его слова ТАСС.

Губернатор поблагодарил всех, кто работал на пропускных пунктах. Он сообщил также о том, что роста заболеваемости больше нет и наступила стабилизация. Развозжаев признался, что ситуация в регионе все еще тяжелая. Но подчеркнул, что по косвенным данным после окончания нерабочих дней ее получится переломить.

Блокпосты в Севастополе будут сняты в полночь.

В первый же день их работы 30 октября было задержано 207 машин. У пассажиров не было сертификатов о вакцинации и QR-кодов. На железнодорожном вокзале развернули 10 путешественников.