Власть 09 января 2024, 16:38 Прекратилось действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» МИД: прекратилось действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» РИА «Новости»

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Действие соглашения между Россией и Казахстаном об условиях передачи и дальнейшем использовании казахстанского узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении прекратилось. Об этом сообщил МИД РФ.

Правительства двух стран подписали соглашение 2 декабря 2014 года. Оно перестало действовать 16 декабря 2023 года, но МИД информировал об этом только сегодня, 9 января.

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В 2020 году стало известно, что президент Владимир Путин распорядился о денонсации соответствующего соглашения. Узел «Балхаш» приняли в эксплуатацию в 1973 году, он несет дежурство на южном стратегическом воздушно-космическом направлении. В 2014–2018 годах на этом направлении российское Минобороны приняло в эксплуатацию четыре радиолокационные станции типа «Воронеж» в Барнауле, Армавире, Иркутске и Орске. По данным СМИ, это стало причиной отказа от использования казахстанского узла.

В 2022 году в Казахстане заявили о желании возвести АЭС на побережье озера Балхаш. В числе возможных поставщиков технологий был Росатом.