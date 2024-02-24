24 февраля 2024, 12:25
«Работы здесь много». Пушилин — о восстановлении Авдеевки
Глава ДНР Денис Пушилин приехал в Авдеевку и анонсировал восстановление города
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в Авдеевку. Он рассказал о планах по восстановлению города в своем Telegram-канале.
Пушилин, осмотрев территории Авдеевки, отметил, что специалистам необходимо будет провести большую работу, чтобы разминировать и восстановить город.
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«Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много», — сказал он.
Ранее командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев доложил министру обороны Сергею Шойгу, что российские бойцы при освобождении Авдеевки смогли отбросить противников с позиций больше чем на 10 километров. Он добавил, что за последние две недели дроны уничтожили на Авдеевском направлении свыше 700 целей ВСУ. Армия РФ продолжает освобождение территорий.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
Денис Пушилин
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