Власть 24 февраля 2024, 12:25 «Работы здесь много». Пушилин — о восстановлении Авдеевки Глава ДНР Денис Пушилин приехал в Авдеевку и анонсировал восстановление города

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в Авдеевку. Он рассказал о планах по восстановлению города в своем Telegram-канале.

Пушилин, осмотрев территории Авдеевки, отметил, что специалистам необходимо будет провести большую работу, чтобы разминировать и восстановить город.

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«Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много», — сказал он.

Ранее командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев доложил министру обороны Сергею Шойгу, что российские бойцы при освобождении Авдеевки смогли отбросить противников с позиций больше чем на 10 километров. Он добавил, что за последние две недели дроны уничтожили на Авдеевском направлении свыше 700 целей ВСУ. Армия РФ продолжает освобождение территорий.