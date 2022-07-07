Представительница «Единой России» озвучила первую задачу партии после начала спецоперации

Первая задача «Единой России» после начала спецоперации на Украине заключалась в объединении людей вокруг принятых в феврале решений. Такое заявление сделала замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова.

«Конечно, в первую <…> очередь первую мы свою задачу видели, чтобы консолидировать людей, объединить вокруг тех решений, которые были приняты в феврале (после начала спецоперации. — прим. ред.) — судьбоносных, исторических решений», — сказала она. Ее процитировало РИА «Новости».

Лантратова посчитала, что вал фейков и русофобии, который обрушился на РФ, дал обратный результат. В итоге президенту Владимиру Путину и «Единой России» оказали небывалую поддержку. По словам представительницы партии, людям нужна была деятельная и честная позиция. Россияне одобрили и миссию помощи людям из Донбасса, отметила замсекретаря генсовета партии.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее главными целями защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.