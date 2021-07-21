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    21 июля 2021, 17:04

    Представители Рослесхоза назвали нецелесообразной мерой приватизацию леса в России

    Арина Бобкова

    Представители Рослесхоза прокомментировали приватизацию лесов в России. Они назвали это нецелесообразной мерой. Об это сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

    «Введение частной собственности на лес в современных реалиях не представляется целесообразным. Приватизация может поставить под вопрос сохранение целостности государственного лесного фонда», — передал сообщение пресс-службы RT.

    Министерство природы также выступило против приватизации лесного хозяйства. Представители ведомства заявили, что лесной фонд является охраняемой государством системой.