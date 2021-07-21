Представители Рослесхоза назвали нецелесообразной мерой приватизацию леса в России

Представители Рослесхоза прокомментировали приватизацию лесов в России. Они назвали это нецелесообразной мерой. Об это сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

«Введение частной собственности на лес в современных реалиях не представляется целесообразным. Приватизация может поставить под вопрос сохранение целостности государственного лесного фонда», — передал сообщение пресс-службы RT. Министерство природы также выступило против приватизации лесного хозяйства. Представители ведомства заявили, что лесной фонд является охраняемой государством системой.