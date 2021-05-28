Представители МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины

Представители Министерства иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Дипломату вручили ноту протеста по причине провокаций в Киеве, написал ТАСС.

По информации сотрудников российского ведомства, власти РФ считают прошедшие мероприятия у здания посольства России жестким нарушением Венской конвенции, сообщил сайт «Политика сегодня». Россия потребовала от Украины гарантировать неприкосновенность посольства в Киеве, а также безопасность российской дипмиссии.