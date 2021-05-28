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    28 мая 2021, 15:53

    Представители МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины

    Полина Петрова

    Представители Министерства иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Дипломату вручили ноту протеста по причине провокаций в Киеве, написал ТАСС.

    Представители МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины

    По информации сотрудников российского ведомства, власти РФ считают прошедшие мероприятия у здания посольства России жестким нарушением Венской конвенции, сообщил сайт «Политика сегодня».

    Россия потребовала от Украины гарантировать неприкосновенность посольства в Киеве, а также безопасность российской дипмиссии.