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    09 августа 2021, 23:08

    Представители Госдумы предложили раскрывать сведения о здоровье чиновников

    Арина Бобкова

    Член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Юрий Волков предложил раскрывать сведения о состоянии здоровья чиновников. Об этом сообщило URA.ru.

    «Если посмотреть на мировой опыт, то, безусловно, регулярные бюллетени, объективные бюллетени о состоянии здоровья высших госслужащих являются фактором публичной политики. Нам такой опыт стоило бы перенимать», — рассказал политик.

    Его точку зрения поддержал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он заявил, что необходимо проверять состояние здоровья чиновников. Кроме того, политиков стоит проверять на полиграфе и тестировать на употребление наркотических веществ.