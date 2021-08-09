Представители Госдумы предложили раскрывать сведения о здоровье чиновников

Член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Юрий Волков предложил раскрывать сведения о состоянии здоровья чиновников. Об этом сообщило URA.ru.

«Если посмотреть на мировой опыт, то, безусловно, регулярные бюллетени, объективные бюллетени о состоянии здоровья высших госслужащих являются фактором публичной политики. Нам такой опыт стоило бы перенимать», — рассказал политик.

Его точку зрения поддержал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он заявил, что необходимо проверять состояние здоровья чиновников. Кроме того, политиков стоит проверять на полиграфе и тестировать на употребление наркотических веществ.