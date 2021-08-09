Представители Госдумы оценили идею ограничить продажу газовых баллончиков физлицам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею об ограничении продажи газовых баллончиков физическим лицам. По ее словам, такая мера является необоснованной. Об этом сообщил RT.

«Я бы пока не стала этого делать, потому что это общепринятый общеевропейский тренд самозащиты и есть определенные правила, в соответствии с которыми при нарушении мер самообороны гражданин уже может подвергнуться соответствующему административному, а в некоторых случаях и уголовному воздействию», — объяснила депутат.

Она отметила, что россияне аккуратно используют средства защиты.