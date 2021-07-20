Представители администрации Кисловодска сообщили о состоянии здоровья главы города

Состояние здоровья главы города Кисловодск Александра Курбатова оценивается как стабильное. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на слова представителей местной администрации.

В пресс-службе региона отметили, что показатели здоровья мэра не ухудшаются, его состояние соответствует срокам и тяжести полученных травм. Медицинские работники центра имени Н. Бурденко проводят целый комплекс реабилитации, рассказал RT. Ранее стало известно, что глава города Кисловодск упал с электросамоката. Из-за тяжелых травм его доставили в больницу.