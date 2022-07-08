Лавров заявил, что Россия не будет просить представителей США о встрече

Россия не намерена просить представителей США о встрече, поскольку не была инициатором прекращения диалога. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Ларов в интервью иностранным СМИ на полях саммита G20.

Российский министр подчеркнул, что российская сторона не станет «бегать» за потенциальными собеседниками.

«Мы не бегаем за кем-то, предлагая встречи. Если они не хотят говорить, это их выбор», — заявил Лавров.

По итогам совещания глав МИД G20 он отметил, что Запад не позволяет Украине перейти к мирным переговорам. Диалог на эту тему Лавров счел бесполезным.

Саммит министров G20 стартовал на Бали 7 июля. В первый день его работы глава МИД РФ встретился с китайским коллегой Ван И и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.