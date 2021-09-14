Представитель Жириновского объяснил случай с «упавшими штанами» на дебатах

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский не терял брюки во время предвыборных теледебатов. У него соскользнул ремень, заявил пресс-секретарь политика Александр Дюпин.

Случай произошел 14 сентября в прямом эфире телеканала ТВЦ. У политика во время выступления начали спадать брюки. Однако Жириновский поправил одежду и продолжить свою речь.

«Соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика, потому что его плохо закрепил звукооператор. Владимир Вольфович его просто поправил. Никакие брюки никуда не спадали», — сказал Александр Дюпин в разговоре с Ura.ru.

Лидер ЛДПР во время курьезного эпизода раскритиковал тех, кто «устроил капитализм».

Ранее Владимир Жириновский обрушился с критикой на власти США из-за ситуации в Афганистане. Он посоветовал Штатам «убраться к черту» из всех стран мира.