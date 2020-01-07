Представитель Жириновского назвал слова депутата о «холопах» общением «в шутливой форме»

По его словам, партийный лидер совершил на новогодних праздниках несколько прогулок по центру Москвы, где общался с жителями и гостями российской столицы. Каждое его появление вызывало у прохожих только радостные эмоции.

«Торопились сделать с ним селфи, пожать руку, поздравить с праздниками. Некоторые просили помочь материально, в чем Владимир Вольфович никогда не отказывал», — пояснил пресс-секретарь политика раздачу денег.

При этом он пояснил, что все заявления Владимира Жириновского были сделаны в шутливой форме. Однако некоторые журналисты представили все так, будто политик оскорбил многих людей, показав только небольшой кусок видео.

«Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнул пресс-секретарь политика.

В минувший понедельник, 6 января, по Сети разошлось видео, где лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время народных гуляний раздавал прохожим деньги и чебуреки. При этом все это он сопровождал словами: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы».

Председатель комиссии Госдумы по депутатской этике Отари Аршба заявил, что обиженные на Жириновского граждане вполне могут обратиться в парламент. Тогда лидера ЛДПР заставят принести извинения и сообщат о его поведении в СМИ. Но пока никаких заявлений от граждан в парламент не поступало.