Представитель при ЕС Чижов заявил, что Россия не захлопывает дверь перед Евросоюзом в плане сотрудничества
Представитель при ЕС Чижов заявил о готовности РФ взаимодействовать на равноправной основе
Власти России делают все возможное для стабилизации ситуации на мировом продовольственном рынке, заявил представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Он объяснил, что страна готова сотрудничать с ЕС, но только на равноправной основе и с учетом интересов обеих сторон.
С таким заявлением Чижов выступил в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что без российских удобрений в современном мире «мало что может вырасти», — так он напомнил о борьбе отечественной дипломатии за обеспечение возможности экспорта российского продовольствия, включая зерно. По словам Чижова, Россия не захлопывает перед ЕС дверь и не собирается уходить с рынка Евросоюза в ответ на их санкции.
Мы готовы с ними взаимодействовать, но, разумеется, на равноправной основе, с учетом интересов друг друга
Владимир Чижов
представитель России при ЕС.
Чижов призвал не «переоценивать» антироссийские ограничения. Он добавил, что ЕС не готов отказаться от газа из России.