Представитель при ЕС Чижов заявил, что Россия не захлопывает дверь перед Евросоюзом в плане сотрудничества

Власти России делают все возможное для стабилизации ситуации на мировом продовольственном рынке, заявил представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Он объяснил, что страна готова сотрудничать с ЕС, но только на равноправной основе и с учетом интересов обеих сторон.

С таким заявлением Чижов выступил в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что без российских удобрений в современном мире «мало что может вырасти», — так он напомнил о борьбе отечественной дипломатии за обеспечение возможности экспорта российского продовольствия, включая зерно. По словам Чижова, Россия не захлопывает перед ЕС дверь и не собирается уходить с рынка Евросоюза в ответ на их санкции.

Мы готовы с ними взаимодействовать, но, разумеется, на равноправной основе, с учетом интересов друг друга Владимир Чижов представитель России при ЕС.

Чижов призвал не «переоценивать» антироссийские ограничения. Он добавил, что ЕС не готов отказаться от газа из России.