Представитель президента Песков заявил об отсутствии планов о новых выплатах россиянам

Официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что в России пока не планируют выплаты другим категориям граждан. Пока что деньги получат только пенсионеры и военные. Об этом сообщил РБК.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Единой России» предлагал осуществить выплаты только пенсионерам и военным. О других категориях россиян речи пока не идет, сообщил пресс-секретарь главы государства.

Песков также призвал не забывать о выплатах, которые в августе начали начислять родителям школьников. Это тоже очень важно, подчеркнул представитель Кремля.

Путин во вторник подписал указ о единовременных выплатах пенсионерам, которые получат по 10 тысяч рублей. Средства планируют начислять в сентябре вместе с обычными пенсиями. Подавать заявление для этого не потребуется. На эти цели из бюджета выделят около 500 миллиардов рублей.

А школьные выплаты тем временем уже получили родители более 20 миллионов детей, сообщили ранее в Минтруде. Единовременная выплата была назначена по инициативе президента для поддержки семей к началу учебного года.