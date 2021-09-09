Представитель президента Песков опроверг конкретные планы о встрече Путина и Байдена

Россия и США ведут контакты на разном уровне, но конкретных планов о встрече Владимира Путина и Джо Байдена нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ, которого процитировало РИА «Новости».

Песков добавил, что Кремль также пока не получал никакой конкретики относительно международного саммита по борьбе с ковидом, который якобы собирался созвать Байден. СМИ писали, что Белый дом уже уведомил об этом мероприятии ряд стран. Официально саммит пока не анонсировали.

В СМИ ранее со ссылкой на источник в дипломатических кругах Вашингтона сообщили, что Россия и США обсуждают подготовку новой встречи президентов, которая планируется в ближайшие месяцы. Утверждалось, что Путин и Байден могут провести новый саммит уже в октябре.

В июле Путин и Байден провели встречу в Женеве. По итогам лидеры достигли договоренностей о контактах по стратегической стабильности. В конце сентября пройдет второй раунд консультаций.