Представитель МИД России Захарова пояснила цель переговоров Лаврова и Блинкена

Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, для чего США назначили встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом написало ИА Nation News.

По словам Захаровой, администрация США сама инициировала встречу американского госсекретаря Энтони Блинкена с Лавровым. Переговоры пройдут в формате консультаций Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.

«Они (США. — ред.) сами эту встречу предложили. Сказали, что им нужно уточнить детали, прежде чем дать ответ», — пояснила Захарова.

Переговоры по гарантиям безопасности уже преодолели три этапа. Первая встреча между российскими и американскими делегациями состоялась 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января были проведены консультации на венской площадке ОБСЕ.