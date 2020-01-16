Представитель МИД Китая высказался об уходе правительства России в отставку

По данным сайта RT, дипломат убежден, что «отношения Китая и России под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР вступили в новую эру, стали более зрелыми, стойкими и стабильными».

«Они не подвержены влиянию изменений на международной арене или же изменений внутренних политических процессов, происходящих в наших странах», — подчеркнул Шуан.

Также он добавил, что «Китай абсолютно уверен в углублении и развитии отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху».