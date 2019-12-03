Представитель ЛНР прокомментировал высказывание Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Так чиновник прокомментировал обещание Владимира Зеленского «бороться за „сбившихся с пути“ и „потерявшихся“ жителей Донбасса». Так украинский президент назвал тех, кто получил гражданство России, при этом сохранив украинское.

Кроме этого, Мирошник заметил, люди не пойдут за страной, которая обстреливает их дома.

«Когда государство обстреливает своих жителей, они перестают быть гражданами этой страны, по крайней мере, они это так воспринимают. Но „потерявшимися“ надо считать не жителей Донбасса, а оставшейся части Украины. Тех, кто оказался между разрушением собственной инфраструктуры и экономикой, между раздачей собственной земли и кураторами, будь то Европа или Соединенные Штаты, а также непониманием, где есть истинная национальная ценность для Украины», - сказал представитель ЛНР.

Заявление о «потерявшихся гражданах» Зеленский сделал в преддверии саммита нормандской четверки. Родион Мирошник сказал, что таким образом украинский лидер пытается «заигрывать» с нацрадикалами, которые планируют митинги в Киеве.

«Ничего общего с налаживанием диалога с жителями ДНР такие заявления не имеют. Сейчас Украина слишком много задолжала перед ними, поэтому высказывания Зеленского явно не несут серьезного конструктивного смысла и не находятся в той канве, которую он оглашал изначально для выстраивания контакта с жителями Донбасса и достижения какого-то общего понимания ситуации», - заключил Мирошник.