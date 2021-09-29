Представитель Кремля Песков увидел в блокировке каналов RT на YouTube признаки цензуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной блокировке YouТube после удаления каналов RT. Он считает, что могут быть приняты меры по принуждению платформы к выполнению законов РФ.

«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее», — сказал Песков, комментируя ситуацию с удалением двух немецкоязычных каналов RT.

Меры будут приняты в случае, если контрольные органы найдут нарушения в действиях платформы. Об этом написал ТАСС.

Во вторник, 28 сентября, видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT: RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Роскомнадзор потребовал максимально быстро снять все ограничения с каналов RT в YouTube. Ведомство назвало действия видеохостинга актом цензуры и посчитало их недопустимыми.

В свою очередь кабмин Германии заявил, что решение о закрытии канала RT DE принято исключительно YouTube, власти ФРГ к этому не имеют никакого отношения. Об этом написал RT.