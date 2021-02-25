Представитель главы Башкирии объяснил задержание вице-премьера Беляева

Задержание вице-премьера, министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева связано с его прежней деятельностью в бытность мэром Кумертау. Об этом местному изданию «Горобзор» сообщила пресс-секретарь главы республики Радия Хабирова Диана Ихсанова.

Задержание Беляева, по предварительной информации, провели в рамках уголовного дела в отношении министра строительства и архитектуры Рамзиля Кучарбаева. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Речь идет о предварительном общении вице-премьера — министра ЖКХ со следователями по эпизоду, произошедшему несколько лет назад и связанному с делом другого участника правительства республики. Рамзиль Кучарбаев также несколько лет назад имел отношение к событиям, которые стали предметом изучения силовыми структурами», — сообщила Ихсанова.

Пресс-секретарь главы Башкирии отметила, что эпизод, по которому проходят Беляев и Кучарбаев, не связан с коррупцией или хищениями.

«Речь идет о превышении должностных полномочий и неэффективных тратах», — указала она.

Министра строительства Башкирии ранее в феврале заключили под арест на два месяца.