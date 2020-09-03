Представитель Бориса Джонсона назвал условия для возвращения России в G7

По его словам, сперва нашей стране необходимо «изменить свое поведение», информирует газета «Взгляд».

«Россия должна изменить поведение, прежде чем присоединиться к „семерке“», — заявил представитель Джонсона.

Он отметил, что российским властям нужно ответить на вопросы по ситуации с «отравлением оппозиционера Алексея Навального». Политик подчеркнул, что Британия предана сотрудничеству с международными партнерами.

Ранее в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не так важно для России. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что не против восстановления формата G7, но добавил, что эпоха Запада подходит к концу.