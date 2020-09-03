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    03 сентября 2020, 18:15

    Представитель Бориса Джонсона назвал условия для возвращения России в G7

    Полина Петрова

    Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона назвал условия для возвращения России в «большую семерку (G7), пишет РИА Новости.
    Представитель Бориса Джонсона назвал условия для возвращения России в G7

    По его словам, сперва нашей стране необходимо «изменить свое поведение», информирует газета «Взгляд».

    «Россия должна изменить поведение, прежде чем присоединиться к „семерке“», — заявил представитель Джонсона.

    Он отметил, что российским властям нужно ответить на вопросы по ситуации с «отравлением оппозиционера Алексея Навального». Политик подчеркнул, что Британия предана сотрудничеству с международными партнерами.

    Ранее в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не так важно для России. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что не против восстановления формата G7, но добавил, что эпоха Запада подходит к концу.

    Новости SMI.FM