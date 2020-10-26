«Я никаких прогнозов и предположений делать не стал бы. Мы имели их достаточно много накануне предыдущих выборов», — признался Кокошин.

Он напомнил, что многие депутаты, политические деятели и аналитики ошиблись относительно того, что должно было произойти после выборов президента США. По словам специалиста, многое будет зависеть не только от победителя, но и от состава Конгресса.

«Там могут быть совершенно разные расклады. <…> Так что предсказывать однозначно я бы не брался», — добавил Кокошин.